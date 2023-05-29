Ordu'da seçim sonucu sonrasında öldürülen kişi İYİ Partili çıktı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve milletvekili Uğur Poyraz, Ordu’da İYİ Parti üyesi Erhan Kurt’un öldürüldüğünü açıkladı.

Poyraz Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu akşam İyi Partimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız” dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise “Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklanarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız!” dedi.