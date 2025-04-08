Ordu’da sıkı denetim: 42 bin 995 kişi sorgulandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 42 bin 995 şahıs ve 27 655 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 BİN 810 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Jandarma trafik ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise 16 bin 810 araç kontrol edilirken, 693 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 106 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 640 adet sentetik ecza, 7 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram sentetik kannabinoid ve 32 adet lyrıca maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 10 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 9 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi.