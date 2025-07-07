Ordu’da sır ölüm! Bahçede bulunan ceset şok etti

Hakan Yıldız – Ordu/YENİÇAĞ

Gülyalı ilçesi Mustafalı Mahallesi Çakırılı Mevkii’nde sabah saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD Ordu Müdürlüğü’nden bir araç ve dört kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli de çalışmalara destek verdi. Yapılan incelemede, 63 yaşındaki C.Ş.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.