Ordu’da su kaynaklarında artış

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişimini kolaylaştırmak için 19 ilçeye 5,5 yılda 71 adet yeni içme suyu deposu inşa ederek hizmete sundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından bu yana yatırımlarıyla birçok yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atan OSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacı ile birçok projeyi hayata geçirdi. Yeni içme suyu hatları ile sağlıklı su akışını sağlayan OSKİ, yeni su depolarıyla da kaliteli içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor.

Bu alanda 5,5 yılda önemli yatırımlara imza atan OSKİ, 19 ilçenin tamamında içme suyu deposu ve su alma yapısı inşa etti. Vatandaşın sağlıklı suya erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren OSKİ toplamda 71 adet içme suyu deposu yaparak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde planlanan program dâhilinde ilçelerde sürdürülen yatırım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.