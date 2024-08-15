Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda, 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise çıkartıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı.

Öte yandan, 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.