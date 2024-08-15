Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda, 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise çıkartıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı.

Öte yandan, 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

aw268048-01-001.jpg

aw268048-02-001.jpg

Son Haberler
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti Gündem
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı Gündem
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi Spor
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı
Türk Eximbank’tan devasa teminat Ekonomi
Türk Eximbank’tan devasa teminat
Rusya ithalatın ruble rekoru Ekonomi
Rusya ithalatın ruble rekoru
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı Magazin
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı