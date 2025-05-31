Ordu’nun gizli cenneti! Yeşil ve mavinin aşkı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’nun gizli cenneti! Yeşil ve mavinin aşkı

Ordu’nun Gürgentepe’nin Çamlıca Tepesi, yemyeşil ormanları ve kartpostallık manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Seyir terası ve doğal güzellikler, ilçeye turizm dopingi yaparken misafirlerine huzur veriyor.

ALİ YAZAN- ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu'nun yemyeşil ormanları insanları kendine hayran bırakan Çamlıca Tepesi'ndeki seyir terası misafirlerini ağırlamaya başladı. Kartpostallık görüntüler oluşturan seyir terasını birçok vatandaş ailesiyle birlikte ziyaret ediyor. İlçenin eşsiz manzarasını görmek için gelen misafirler müthiş doğa ve havasıyla derin bir nefes alıyor.

Çamlıca Tepesi turizm açısından da ilçeye büyük katkı sağlıyor. Gürgentepe turizm açısından önemli bir değeri olan ilçede, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte renklendi.

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