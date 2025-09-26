Organ bağışı artık e-Devlet ve e-Nabız'dan yapılabilecek

Organ bağışı artık e-Devlet ve e-Nabız yoluyla yapılabilecek. Bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına organ nakli bekleme listesinde öncelik tanınması gibi bir ayrıcalığa sahip olacak. Ölüm sonrası bağış iradesini teyit edecek kişi bağışçı tarafından yetkilendirilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile organ bağışı sürecini hızlandıracak yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, bağışçıların beyan işlemlerini dijital ortamda yapmasına ve yakınlarına öncelik verilmesinin önünü açıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre organ bağışı beyanları artık e-Devlet veya e-Nabız'dan yapılabilecek. Elektronik ya da mobil imza ile kimlik doğrulaması yapılarak iki aşamalı güvenlik adımıyla işlem tamamlanacak. Vatandaşlar istedikleri takdirde bağış beyanlarını istediği zaman değiştirebilecek ve bağışçıların belirlediği kişiler, beyan bilgilerini e-Nabız aracılığıyla görebilecek.

YAKINLARA ÖNCELİK

Yönetmelikle dikkat çeken bir yenilik ise bağışçıların yakınlarına öncelik tanınması ayrıcalığı kazanma oldu. Organları başkasına nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli sırada bulunacak.

Düzenlemeyle, bağışçının ölümünden sonra iradesinin nasıl teyit edileceği de netleşti. Bağışçılar, eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerden birini ya da herhangi bir yakınını yetkili kılabilecek. Bu kişinin beyanı diğer aile üyelerinin görüşlerinden üstün sayılacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.

