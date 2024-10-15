Organları 3 kişiye umut oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Organları 3 kişiye umut oldu!

Kalp krizi geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Hamide Tuncel, tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Gece yarısı ameliyat ile alınan karaciğer Erzurum'a, 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

3 HASTAYA UMUT OLDU

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut yaptığı açıklamada, "Bugün yine Karadeniz bölgesinden organ bağışı oldu. Karadeniz bu konuda Türkiye birincisi. En çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışı ile insanlara can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Organları 3 kişiye umut oldu!

Organları 3 kişiye umut oldu!

Organları 3 kişiye umut oldu!

Organları 3 kişiye umut oldu!

Organları 3 kişiye umut oldu!

Organları 3 kişiye umut oldu!

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