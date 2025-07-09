Orhangazi’de dehşet anları! TIR’ın altında ölüm kalım savaşı verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orhangazi’de dehşet anları! TIR’ın altında ölüm kalım savaşı verdi

Orhangazi’de motosiklet park halindeki TIR’a çarptı. Sürücü yaralandı, yolcu TIR’ın altında sıkıştı. Kask sayesinde ölümden dönen Güney, TIR'ın kendi içindeki mekanizmasını bekledi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Furkan İlmen idaresindeki 16 BTB 143 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 16 ALN 015 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulup metrelerce sürüklenirken, motosikletten düşen Yasin Güney'in başı TIR'ın altına girerek sıkıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında kask takılı olan Güney, sağlık ekiplerinin gelişini TIR'ın altında bekledi.

Kask sayesinde ölümden dönen Güney, TIR'ın kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilmesiyle kurtarıldı. İlmen ile Güney, kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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