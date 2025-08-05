Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir Benficalı daha İstanbul yolcusu

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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir Benficalı daha İstanbul yolcusu

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile görüşmeleri sıklaştıran Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinin orta sahası için de teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinden bir oyuncu için daha masada olduğu öğrenildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari’nin haberine göre sarı lacivertli yöneticiler, ön libero ve orta saha mevkilerinde oynayan Portekizli futbolcu Florentino için de görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin oyuncu için Benfica ile pazarlıklara başladığı ve oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transfer edilebileceği belirtildi.

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