Orkun Özeller'in itiraz talebi reddedildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sonrası “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan cezaevine giren emekli Albay Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

İTİRAZ TALEBİ REDDEDİLDİ

Özeller, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan suç duyurusunun ardından 17 Eylül’de Ordu’da gözaltına alınmış ardından aynı gün çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Özeller’in avukatları, tutukluluğa ve soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine ilişkin ayrı itiraz başvuruları gerçekleştirdi. Mahkeme tarafından incelenen itiraz için verilen ret kararında kararın bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğine hükmedildi.

"SİZLERDEN GELEN HER MESAJ, HER HABER BANA GÜÇ OLUYOR"

Orkun Özeller avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamadaysa, “Tutuklandığım günden beri beni unutmadan desteklerini esirgemeyen aziz Türk milleti ve onun cesur gençleri, sizlerden gelen her mesaj, her haber bana güç oluyor" ifadelerini kullandı. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yürütülen sürecin başarılı olamayacağına inancının her geçen gün arttığını belirten Özeller, "Mücadelemiz birimiz tutsak edildi diye engellenemez, çünkü biz, 'varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyenleriz" dedi.