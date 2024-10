Orlando Pride'ın tarihi yenilmezlik serisi son buldu

Orlando'nun son yenilgisi yaklaşık bir yıl önce, 6 Ekim 2023'te Louisville'de gerçekleşmişti. Bu mağlubiyetin ardından, takım 18 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakiplerine karşı 43-13'lük bir üstünlük kurarken, tam 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

PORTLAND THORNS'UN MAÇA HÂKİMİYETİ

Portland Thorns, maçın 13. dakikasında Morgan Weaver’ın attığı golle öne geçti. Weaver’ın golü, kötü savunulan bir duran top sonrası geldi ve Orlando'nun savunmasını şaşkına çevirdi. İkinci yarının başlamasının hemen ardından ise Portland’ın tecrübeli oyuncusu Christine Sinclair, ceza sahasının dışından attığı şutla farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Sinclair’in profesyonel futbol kariyerindeki son maçlardan birinde atılmış olması nedeniyle büyük bir anlam taşıyordu. Taraftarlar, efsanevi oyuncunun performansını coşkuyla karşıladı.

Bu galibiyet, Portland için önemli bir moral kaynağı oldu. Thorns, normal sezonun son yedi maçında galibiyet alamamıştı ve bu durum, 2015’teki en kötü serileriyle aynı seviyeye gelmişti. Ancak bu galibiyet, hem seriyi bozdu hem de playoff umutlarını yeniden canlandırdı.

ORLANDO PRİDE'IN ROTASYON KARARI

Orlando Pride’ın teknik direktörü Seb Hines, Shield’ı kazandıktan sonra takımdaki bazı önemli oyuncuları dinlendirmeyi tercih etti. Marta, Barbra Banda, Adriana ve Emily Sams gibi yıldız oyuncular yedek kulübesinde başladı. Hines, bu rotasyon kararını, takımın Milton Kasırgası'ndan kaçınmak amacıyla Portland’a erken gitmek zorunda kalması ve playofflar öncesi oyuncularını dinlendirmek istemesiyle açıkladı. Hines, “Bu maçta fazla dakika almayan oyunculara şans vermek istedik ve bazı iyi performanslar gördük” dedi.

Bu karar, Orlando'nun maçın başında istenen performansı sergileyememesine neden olsa da, Hines bu durumun bir kriz olmadığını belirtti. “Evet, hayal kırıklığı yaratıyor ama playofflara girerken hâlâ iyi bir formdayız” şeklinde konuştu.

PORTLAND THORNS’UN PLAYOFF MÜCADELESİ

Portland Thorns için bu galibiyet, playoff mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Takım, bu galibiyetle puanını 31’e yükseltti ve lig sıralamasında 7. sıraya yerleşti. Ancak, hala Racing Louisville’in sadece altı puan önündeler ve Louisville’in hafta sonu oynayacağı maç, Portland’ın kaderini etkileyebilir.

Thorns orta saha oyuncusu Sam Coffey, takımın son haftalarda yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: “Son birkaç ay bizim için gerçekten zor geçti, özellikle son birkaç maçta iyi oynadığımız halde sonuç alamamak mide bulandırıcıydı. Bu yüzden bu gece aldığımız galibiyet, takımımızın azmini ve gücünü gösterdi.”

An epic win to spark the end of our season ????



Recap tonight's 2-0 win against previously unbeaten Orlando Pride: https://t.co/D1uVps4YAk pic.twitter.com/xcS5Qj90xr