Orman Bakanlığı satışa çıkarmıştı. İBB Büyükada’daki tesisi satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman Bakanlığı tarafından Büyükada bölgesinde satışa çıkarılan, Otel Büyükada Resorts&SPA tesisini satın aldı.

İBB, satın alınan işletmenin İstanbulluların ve turistlerin kullanımına açıldığını belirtti.

Tesisin BELTUR adı altında işletmeye açılacağı belirtildi. Açılışı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu açılışta şu şekilde konuştu, “İstanbul, güzel etkinlik alanlarıyla, meydanlarıyla, ormanlarıyla, parklarıyla, kültür hizmetleriyle, konserleriyle, sanat alanlarıyla, tarihi eserlerine, mirasına sahip çıkarak, güçlü yolculuğuna devam edecek. Bu şehir, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşümle artık İstanbulluların geçmişte gördükleriyle alakası olmayan, çok daha iyisini, çok daha güzelini, çok daha güçlüsünü talep eder durumda olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda İstanbul bu seviyeye kavuştuğu için, biz de mutluyuz. İstanbullunun mutluluğunu, yaptığımız araştırmalarda görmek de bizi ziyadesiyle onurlandırıyor, bundan sonra ortaya koyacağımız becerilerimizin ve başarılarımızın da motivasyon kaynağı oluyor.”







