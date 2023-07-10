Orman Bakanlığı satışa çıkarmıştı. İBB Büyükada’daki tesisi satın aldı

Tarım ve Orman Bakanlığının Adalar’daki tesisi satışa çıkarmasından sonra İBB tesisi satın aldı.

Orman Bakanlığı satışa çıkarmıştı. İBB Büyükada’daki tesisi satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman Bakanlığı tarafından Büyükada bölgesinde satışa çıkarılan, Otel Büyükada Resorts&SPA tesisini satın aldı.

İBB, satın alınan işletmenin İstanbulluların ve turistlerin kullanımına açıldığını belirtti.

Tesisin BELTUR adı altında işletmeye açılacağı belirtildi. Açılışı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu açılışta şu şekilde konuştu, “İstanbul, güzel etkinlik alanlarıyla, meydanlarıyla, ormanlarıyla, parklarıyla, kültür hizmetleriyle, konserleriyle, sanat alanlarıyla, tarihi eserlerine, mirasına sahip çıkarak, güçlü yolculuğuna devam edecek. Bu şehir, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişim ve dönüşümle artık İstanbulluların geçmişte gördükleriyle alakası olmayan, çok daha iyisini, çok daha güzelini, çok daha güçlüsünü talep eder durumda olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda İstanbul bu seviyeye kavuştuğu için, biz de mutluyuz. İstanbullunun mutluluğunu, yaptığımız araştırmalarda görmek de bizi ziyadesiyle onurlandırıyor, bundan sonra ortaya koyacağımız becerilerimizin ve başarılarımızın da motivasyon kaynağı oluyor.”

ibb1.jpg

ibb2.jpg



Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Suriyeli çocuktan sizi kendinize getirecek kıyaslama ‘Sizin askerler orada şehit oluyor’ Güncel
Suriyeli çocuktan sizi kendinize getirecek kıyaslama ‘Sizin askerler orada şehit oluyor’
İzmir’deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi Güncel
İzmir’deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi
Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı Dünya
Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
Ankara Adliyesi’ni ekonomik kriz vurdu Güncel
Ankara Adliyesi’ni ekonomik kriz vurdu
Galatasaray Barış Alper ile Kisvarda karşısında önde Spor
Galatasaray Barış Alper ile Kisvarda karşısında önde
Konyaspor başkanının neden tarihe geçtiğini Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor başkanının neden tarihe geçtiğini Recep Çınar açıkladı
Ebu Hanzala tahliye edildi Güncel
Ebu Hanzala tahliye edildi