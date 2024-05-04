‘Orman Benim’ kampanyasında 313 ton atık toplandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yumaklı tarafından Muğla’da başlatılan kampanya, Türkiye’nin her ilinden yoğun ilgi gördü. Valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslere katılımcılar, kimi 3 yaşındaki çocuklarıyla kimi de torunlarıyla birlikte geldi. Özellikle orman içindeki yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle etkinlik sadece 4 ilde gerçekleştirilebildi. Bakan Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığının altını çizen Yumaklı, “Kampanyamızda yaklaşık 313 ton çöp toplandı ve bu çöpler geri dönüşüme gönderildi” bilgisini paylaştı.

Özellikle gençlerin kampanyaya gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Bu gerçekleştirdiğimiz kampanyamız bir ilk ama son değil” dedi. Bakanlık olarak orman yangınlarına her sezon öncesi olduğu gibi hazırlıklı girdiklerini belirten Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde teyakkuz halinde olduğunu da ifade etti.

Yangınları 3 safha olarak değerlendirdiklerine işaret eden Yumaklı, “Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil, başlamamasını sağlamak. Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski de arttı. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum: Ormanlar hepimizin.”