Orman emvali taşıyan araçlara sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Orman emvali taşıyan araçlara sıkı denetim!

Ormanların korunması ve kaçak orman ürünlerinin taşınmasının önlenmesi amacıyla Pazaryeri'nde denetimler artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karayolu üzerinde bulunan mobil kontrol noktalarında orman emvali (odun, tomruk, kabuklu ürün vb.) taşıyan araçlara yönelik geniş çaplı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak ve yük uyumu detaylı şekilde incelenirken, orman ürünlerini usulsüz şekilde taşıdığı tespit edilen araçlar hakkında tutanak tutuldu. Usulsüzlük yapan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin ormanların korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlardan da ormanların geleceği için duyarlılık beklediklerini vurguladı.

aw501149-01.jpg

aw501149-02.jpg

Son Haberler
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi! (21 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi!
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı! (21 Temmuz 2025)
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı!