Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı.

Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.