Orman yağmasının yolu mu açılıyor ? Yönetmelikte değişikliğe gidildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orman yağmasının yolu mu açılıyor ? Yönetmelikte değişikliğe gidildi

Önce yandılar sonra da otellere moteller tatil köyleri yapıldı. Şimdi de Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği kafaları karıştırdı. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek.

Türkiye bu yaz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bazı orman yangınları günlerce sürdü. Şimdi ormanları ilgilendiren bir yönetmelik değişikliği kafaları karıştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliğine göre devlet ormanları da dahil edildi. Buna göre Devlet Ormanları yanmadan da turizm amaçlı tahsis edilebilecek.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. O değişiklik 'Tahsis Yetkisi ve Diğer İşlemler' başlıklı 30-A maddesinde ekleme yapılarak kayda geçiriildi. Buna göre yapılan eklemeyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına devlet ormanları da dahil edildi.

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YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin 16’nci maddesi ceza halleri de belirtildi. Yapılan değişikliğe göre mücbir sebep ve kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, peşin tahsis edilen ön izin ile ağaçlandırma ve bakım bedelleri iade edilmeyecek. Yönetmeliğin önceki halinde, sadece ön izin bedelinin iade edilmemesi öngörülüyordu.

Yönetmeliğin ‘kesin tahsis’ başlıklı 17’nci maddesine tesis türünün turizm kompleksine dönüştürülmesinin uygun görülmesi halinde ilave kapasite veya emsal hakkı verilmeyeceği hükmü eklendi.

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