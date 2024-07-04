Orman yangını nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

Bölgede acil durum ilan edildiğini bildiren CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesindeki yangına ilişkin olarak bölge şerifliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan yangın sonucunda 26 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, yangınların etkilediği bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu. California Orman ve Yangın Koruma Departmanı ise yangının nedeni hakkında henüz bilgi verilmediğini ve yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.