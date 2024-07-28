Orman yangınlarında evler küle döndü

19 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlar, Kanada'nın popüler turistik alanlarından biri olan Jasper Ulusal Parkı'na da sıçradı. BBC'nin aktardığına göre, yangınlar sonucunda araçların eridiği ve evlerin tamamen yok olduğu görüldü.

Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan bu yangınlar, Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'inin yok olmasına yol açtı. Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, yangınlar sonucu evini kaybedenler arasında olduğunu belirterek, geride sadece anıların kaldığını ifade etti.

Jasper'deki yangınlardan çekilen fotoğraflar, alevlerin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sererken, araçların eridiği ve evlerin küle döndüğü görüntülendi.

Yetkililer, yangınların nedeninin araştırıldığını ve yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan yararlanarak sıcak noktaları kontrol altına aldığını belirtti. Ancak, Pazartesi günü hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiği ve Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 yangının sürdüğü bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerindeki yangınlarla mücadeleye destek vereceğini duyurdu.