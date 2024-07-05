'Orman yangınlarıyla mücadelede tasarruf' iddialarına açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili ihale süreçlerinde herhangi bir tasarrufa gidilmediğini duyurdu. Bazı medya kuruluşlarının, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç ve ekipman alımlarını durdurduğu ve deprem bölgeleri için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına karşı, bu tür bir durumun gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kurum, yangınlarla mücadelede gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz olarak sürdürüldüğünü ve bu konuda herhangi bir kesintiye gidilmediğini vurguladı. Ayrıca, deprem bölgelerindeki ihale süreçlerinin şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade etti.

İddia-cevap şeklinde hazırlanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İDDİA: ÜLKENİN AKCİĞERLERİ KÜLE DÖNERKEN, YANGINLARLA MÜCADELE ALANINDAKİ İHALELERİN 'TASARRUF' KAPSAMINDA RAFA KALDIRILMASI TEPKİ TOPLADI... O İHALELERDEN BİRİ, KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİ, BALIKÖY BELDESİNE YAPILACAK JEOMEMBRANLI KESİK KONİK YANGIN HAVUZU YAPIM İŞİ...'

Cevap: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde, 2024 yılında 4 yangın havuz ve göleti yapılması planlanmış olmasına rağmen, coğrafi şartlar ve yerel koşullara binaen bütçe dahilinde 8 yangın havuzu yapılmıştır. OGM tarafından yangına hassas bölgelerde ortalama 5 kilometre mesafede inşa edilen, sayıları 4 bin 744 olan yangın havuz ve göletleri ile yangınlarda etkin müdahale edilmektedir.

İDDİA: ADANA KARAİSALI'DA PLANLANAN YANGIN GÖZETLEME KULESİ, ENERJİ NAKİL HATTI VE YILDIRIMDAN KORUNMA AMAÇLI TOPRAKLAMA YENİLENMESİ DE TASARRUFA KURBAN EDİLEN İŞLERDEN..."

Cevap: Adana Karaisalı'da planlanan yangın gözetleme kulesi, enerji nakil hattı ve yıldırımdan korunma amaçlı topraklama yenileme çalışmaları için ihale yapılmış, iş ve işlemlerin tamamlanması aşamasına gelinmiştir.

İDDİA: İPTAL OLAN BİR DİĞER İHALE, MANİSA AKHİSAR'DA İNSANSIZ HAVA ARACI ÜS MERKEZİNİN İNŞASIYLA İLGİLİ. PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE İÇİN 'İVEDİLİKLE YAPILMASI ZORUNLU' DENİLMİŞTİ.

Cevap: Manisa Akhisar'da, insansız hava aracı üs merkezinin inşasıyla ilgili insansız hava aracı için İhtiyaç duyulan tüm tesisler inşa edilmiştir.

İDDİA : ZONGULDAK'TA, ORMAN YOLLAN YAPIM İŞİ İHALELERİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

Cevap : 2024 bütçe yılı içinde planlanan orman yollarının büyük bir kısmı ihale edilmiş olup, geri kalan kısmı ise kendi iş makinelerimiz ile yapılmaktadır.

İDDİA : DEPREM BÖLGELERİNDE, DAVETİYE USULÜYLE YARIŞMASIZ İHALE YAPILMAKTADIR.

Cevap : Deprem bölgesinde, Genel Müdürlüğümüzce yaptırılan binalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yöntemiyle ve gerçek maliyetinde yapılmaktadır."

OGM'nin, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30'nu kaplayan ormanları, 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak koruduğu vurgulanan paylaşımda, Müdürlüğün orman yangınlarına karşı her daim teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda ise tasarrufa gidilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirilen paylaşımda, orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahalelerin, tasarruf genelgesi kapsamı dışında olduğu belirtildi.