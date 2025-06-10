Ormana girdi bir daha dönmedi. Arama çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ormana girdi bir daha dönmedi. Arama çalışmaları sürüyor

Pendik'te orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Pendik'te orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

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Öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi.

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Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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