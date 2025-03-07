Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira ile ilgili yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bartın’ın Ulus ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Hira Taşçı’dan sevindirici haber geldi. Seferber olan ekipler, Hira’yı ormanda bir ağacın dibinde otururken buldu.

Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi.

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira ile ilgili yeni gelişme!

Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira ile ilgili yeni gelişme!

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira ile ilgili yeni gelişme!

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira ile ilgili yeni gelişme!

Son Haberler
Avrupa borsalarında satış baskısı: Düşüş devam ediyor
Avrupa borsalarında satış baskısı!
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!