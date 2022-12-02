2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ormanda odun keserken domuz saldırısına uğradı

Bursa'da bir şahıs, ormanda arkadaşlarıyla odun kestiği sırada domuz tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameraya kaydedildi. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:43
Takip Et

Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı

Ormanda odun keserken domuz saldırısına uğradı
+
Aa
-

Bursa'da ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı, o anlar saniye saniye görüntülendi. Mustafakemalpaşa ilçesi Işıklar Muhtarı Ahmet Kula, ormanda izinli olarak kesim işi yapıyordu. 

Arkadaşlarıyla birlikte kesim yaptığı esnada köpek sesleri duyulunca ormanda çalışanlar; köpeklerin havlayarak geldiği yöne döndü. Köpeklerin geldiğini görenler cep telefonuyla kayda başladı. Köpeklerin kovaladığı domuz; ağaçların arasından çıkarak muhtara saldırdı. Muhtar Kula, domuzun çarpmasıyla birlikte yere düştü. Muhtarı hafif yaralayan domuz ise yoluna devam etti. Domuzun muhtara saldırmasını arkadaşları ise saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan muhtar saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ormanda bir anda karşılarına domuz çıktığını belirten Işıklar köyü Muhtarı Ahmet Kula, "Ormanda izinli olarak odun kesim işi yapıyorduk. Köpek sesleri duyuldu. Onların kovaladığı domuz bana gelip çarptı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattık" dedi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
2
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
3
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.