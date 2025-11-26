Akşam saatlerinde evinin bahçesine yaklaşan tilkiyi besleyen Duman, hayvanı ürkütmemek için sakin bir ses tonuyla konuşarak onu yanında tutmaya çalıştı. O anlarda tilkiye, "Sen çok tatlısın, valla çok tatlısın. Korkma kimse yok, araba çalışıyor" diyen Duman’ın sözleri, tilkinin temkinli ama meraklı halini daha da sevimli kıldı. Çevredeki seslerden tedirgin olan tilkinin beslenmeye devam edebilmesi için sakinliğini koruyan Duman, hayvana yiyecek vererek güven vermeye çalıştı.



Doğanın içinde sıkça yaşanan fakat nadiren görüntülenebilen bu sıcak karşılaşma, Ovacık’ın yaban hayatıyla insanın iç içe geçen yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Tilki kısa bir süre sonra yeniden ormana doğru yöneldi.