'Ormanın hayaleti' yavrularıyla görüntülendi

Ormanın hayaleti: Vaşak...Koruma altında, sayıları o kadar az ki ancak foto kapanla görüntüleniyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, foto kapanla vaşağın görüntülendiği bölgeyi açıklamıyor. Çünkü onlar için tehlikeli olabilir. Ancak fotoğraf adresi Anadolu... Önce bir anne vaşak kameranın önünden geçiyor. Daha sonra iki yavrusu foto kapana yakalanıyor.

Milli Parklar'ın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:

"Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor. Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak, yavruları ile birlikte fotokapanlara görüntülendi. Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını göstermesi adına umut verici olarak değerlendiriliyor."