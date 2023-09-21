Ormanın sırrı 'Karakulak' böyle görüntülendi. Türkiye'nin vahşi kedisi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya sayfasından Türkiye'nin vahşi kedilerinden biri olan 'Karakulak'ın görüntülerini yayınladı. Milli Parkların başlığıysa "Karakulakla tanışmanızı istiyoruz bugün" şeklindeydi.

İşte Milli Parkların sosyal medya paylaşımı ve Karakulak'ın görüntüleri

"Anadolu’nun Nadir Türlerinden Ormanın Sırrı Karakulak Anadolu Parsının ardından vaşak ile birlikte en büyük yaban kedilerimizden biri olan Karakulakla tanışmanızı istiyoruz bugün. Anadolu’nun ender görülen yabani kedilerinden karakulak (Caracal caracal), insandan olabildiğince uzak, Ege ve Akdeniz’in el değmemiş ormanlarında yaşar, bulunduğu ekosistemin sigortası olarak anılır. Karakulaklar üç metreye kadar sıçrayarak kanatlı avlarına ulaşabilirler. Radarı andıran kulakları sayesinde en küçük titreşimleri bile duyabilir. Bu onun daha iyi avlanabilmesini sağlar. Ayrıca Anadolu'da eşsiz bir alanda VAŞAK VE KARAKULAK popülasyonları aynı alanı paylaşıyor, alanın büyüklüğü yaklaşık 500 kilometrekare, bu durum DÜNYADA BAŞKA BİR BÖLGEDE YOK…"