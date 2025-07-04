Ormanlar zamanla yarışamıyor

ABD, New York'ta bulunan Syracuse Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ormanların iklim değişikliğine uyum sürecinde ciddi bir zaman gecikmesi yaşadığını ortaya koydu. “Science” dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ağaç popülasyonları iklimdeki değişikliklere tepki vermekte ortalama 100 ila 200 yıl geriden geliyor.

Araştırmanın başyazarı David Fastovich, bu gecikmenin orman ekosistemleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Eski polen örnekleri ve modern verilerle yapılan analizlerde, ormanların geçmişte binlerce yıl boyunca iklime yavaşça adapte olduğu, ancak günümüzdeki hızlı ısınmaya ayak uyduramadığı vurgulanıyor. Fastovich, "Nüfus seviyesinde değişim yeterince hızlı değil" diyerek insan müdahalesinin kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, spektral analiz yöntemiyle ağaçların göçü, ölüm oranı ve yangın gibi etkenleri uzun vadede inceledi. Çalışma, gelecekte ‘yardımlı göç’ gibi stratejilerle ormanların ayakta kalmasının mümkün olabileceğini gösteriyor.