Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giderken yıldız İtalyan pasörü Alessia Orro’nun sakatlığı ile sarsıldı. Antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde ödem ve zorlanma olan oyuncunun tedavisine başlandı. Orro'nun yokluğunda Arelya Karasoy'un forma giydiği Fenerbahçe, Aydın deplasmanına iyi başlamadı. Seti 26-24 kaybeden sarı lacivertliler de dinlendirilen Melisa Vargas ve Aslı Kalaç oyuna girdi. Sarı lacivertliler ikinci seti zorlansa da 26-24'le setlere denge getirdi. Üçüncü setle birlikte Sarı Melekler üstünlüğü ele aldı.

Üçüncü seti 17-25 kazanarak avantajı eline geçiren Fenerbahçe, dördüncü sette etkili hücumlarla rakibin oyuna girmesine izin vermedi. 25-14'lük skorla Kanarya kaçtan 3-1 galip ayrıldı ve 7'de 7 yaptı.

Sultanlar Ligi'nde diğer alınan sonuçlar şöyle...

Göztepe - Zerenspor 0-3

Kuzey Boru Gençlik - Bahçelievler 3-1