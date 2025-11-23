Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Genç yönetici, Süper Lig şampiyonluğu ve transferler hakkında iddiaları sözler sarf etti.

İşte Torunoğulları'nın sözlerinden öne çıkanlar:

'LİGDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

"Bu sezon Süper Lig’de şampiyon olacağız. Ligimizin, Almanya Ligi Bundesliga’daki Bayern Münih egemenliği gibi olmasına izin vermeyeceğiz."

'SÖRLOTH...'

"Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz."