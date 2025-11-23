Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Genç yönetici, Süper Lig şampiyonluğu ve transferler hakkında iddiaları sözler sarf etti.

İşte Torunoğulları'nın sözlerinden öne çıkanlar:

'LİGDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

"Bu sezon Süper Lig’de şampiyon olacağız. Ligimizin, Almanya Ligi Bundesliga’daki Bayern Münih egemenliği gibi olmasına izin vermeyeceğiz."

Domenico Tedesco'dan son derece sürpriz tercih! İşte Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'leriDomenico Tedesco'dan son derece sürpriz tercih! İşte Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'leriSpor

Fenerbahçe'den Alexander Sörloth için resmi açıklama! - Resim : 2

Wilfried Singo'nun durumu belli oldu! Galatasaraylılar bu haberle yıkılacakWilfried Singo'nun durumu belli oldu! Galatasaraylılar bu haberle yıkılacakSpor

'SÖRLOTH...'

"Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz."

Gençlerbirliği'nin Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Gençlerbirliği'nin Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Spor
Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! O ismi öve öve bitiremedilerSpor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! O ismi öve öve bitiremedilerSpor
Kara Kartal evinde Karadeniz ekibine karşı! İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının muhtemel ilk 11'leriKara Kartal evinde Karadeniz ekibine karşı! İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının muhtemel ilk 11'leriSpor