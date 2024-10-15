Orta Asya devletleri ve Güney Kore, işbirliğini geliştiriyor

Kazakistan Parlamentosu Alt Meclisi Mazhilis Başkanı Yerlan Koshanov, Barış, Refah ve Karşılıklı Güven Ortaklığı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, önerilen konunun küresel iklim ve demografik zorluklar, tırmanan çatışmalar, artan gerginlikler ve devletler arasındaki güvensizlik ortamında önemini vurguladı.

Koshanov'a göre, Orta Asya ülkeleri ve Güney Kore'nin oluşturduğu bu birliktelik, ülkelerin kendi yararları için etkili çözümler oluşturmalarını sağlayacak bir çalışma platformu haline geliyor. Zengin doğal kaynakları ve dinamik olarak büyüyen ekonomisiyle Orta Asya bölgesi ve yüksek teknolojileri ve yenilikleriyle Güney Kore birbirini tamamlayabilir. Bu bağlamda, dijitalleşme ve yaratıcı endüstride ve Avrupa ile Asya, Orta ve Doğu Asya arasındaki ulaşım ve transit potansiyeli konularında mükemmel iş birliği beklentileri ortaya çıkıyor.

Koshanov ile Türkmenistan Parlamentosu Başkanı Dünyagözel Gulmanova , parlamentolar arası işbirliği ve yasama çalışmalarında deneyim alışverişi konularını ele almak üzere aynı gün ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen hafta Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyarette Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedo ile bir araya geldi.