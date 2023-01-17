17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Konut kampanyası Türkiye’de zam fırtınasına neden oldu

Konut kampanyası Türkiye’de zam fırtınasına neden oldu

İktidarın artan konut fiyatlarını frenlemek adına orta gelirli vatandaşa için başlattığı konut kampanyası zam fırtınasına neden oldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:08
Takip Et

Orta gelirliye konut kampanyası Türkiye’de zam fırtınasına neden oldu

Konut kampanyası Türkiye’de zam fırtınasına neden oldu
+
Aa
-

Cumhuriyet’ten Alican Canpolat’ın haberine göre; vatandaş orta gelirli için düzenlenen kampanyanın ne olduğunu anlamadan emlak siteleri yüzde 25’lere varan yeni zamlar yaptı.

Kampanya Türkiye’nin 81 ilinde yeni konutlara yönelik başlatıldı.

Şartları 15 yıl vadeli yüzde 0.69’dan başlayan faizlerle yüzde 10 peşinat olarak belirlendi.

"BÜYÜK MARKALI PROJELERE YARADI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı internet sitelerinde fiyat değişimleri olduğunu 6 bine yakın site için şikâyet geldiğini belirtti.

Aşa, ilk gün piyasada karmaşa ortamının olduğunu belirterek yurttaşı dikkatli olmaya davet etti.

İstanbul’da emlakçılık yapan Yasin Toprak da fiyat artışlarını doğruladı ve şunları söyledi:

“Kampanya duyurulduğu an yüzde 25’e varan zam geldi. Bugün de herkes arayıp kampanyayı soruyor ama küçük müteahhitler rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisi alınamıyor. Büyük markalı projelere yaradı.”

"ÇOK DAR BİR KESİME UYGUN"

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir’de kampanyaya çok talep gelmediğini belirterek “Çok dar bir kesime ve çok az projeye uygun bir kampanya. Biraz havada kaldı, umarım ikinci el kampanyasında aynısı olmaz” diye konuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cemo
17.01.2023 10:34
Rayiç bedeli ile konut fiyatı arasında korkunç fiyat farkı olduğundan hiçbir mütahit kredi çekmemize izin vermiyor. Çok umutlanmıştık ama sonunda hayal kırıklığı yaşadık.  
 
Mahir ŞEKİ
17.01.2023 10:27
*Sistem şu: Satılık-kiralık Abartılı bir fiyat saçmala.. Arap, Rus,Türk,. 3-5 şaşkın zengin gelip alsın.. Sonra piyasa böyle oldu diye abartmaya ve yeni şaşkın zenginleri beklemeye devam et..  
 
vatandaş
17.01.2023 10:25
yapacaksa devlet yapmalı böyle olursa evler en küçük yerde 1.5 milyondan aşşağı olmayacak toki gibi olsa o zaman güzel banka olursa evler uçar güç yetmez olur  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.