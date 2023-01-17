Konut kampanyası Türkiye’de zam fırtınasına neden oldu

Cumhuriyet’ten Alican Canpolat’ın haberine göre; vatandaş orta gelirli için düzenlenen kampanyanın ne olduğunu anlamadan emlak siteleri yüzde 25’lere varan yeni zamlar yaptı.

Kampanya Türkiye’nin 81 ilinde yeni konutlara yönelik başlatıldı.

Şartları 15 yıl vadeli yüzde 0.69’dan başlayan faizlerle yüzde 10 peşinat olarak belirlendi.

"BÜYÜK MARKALI PROJELERE YARADI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı internet sitelerinde fiyat değişimleri olduğunu 6 bine yakın site için şikâyet geldiğini belirtti.

Aşa, ilk gün piyasada karmaşa ortamının olduğunu belirterek yurttaşı dikkatli olmaya davet etti.

İstanbul’da emlakçılık yapan Yasin Toprak da fiyat artışlarını doğruladı ve şunları söyledi:

“Kampanya duyurulduğu an yüzde 25’e varan zam geldi. Bugün de herkes arayıp kampanyayı soruyor ama küçük müteahhitler rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisi alınamıyor. Büyük markalı projelere yaradı.”

"ÇOK DAR BİR KESİME UYGUN"

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir’de kampanyaya çok talep gelmediğini belirterek “Çok dar bir kesime ve çok az projeye uygun bir kampanya. Biraz havada kaldı, umarım ikinci el kampanyasında aynısı olmaz” diye konuştu.