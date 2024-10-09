Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Muğla'nın Ortaca Belediyesi, güzellik salonlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, salon sahiplerinin güncel standartlara uygun hizmet verip vermedikleri titizlikle kontrol ediliyor.

Ortaca Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet almasını sağlamak amacıyla güzellik salonlarını titizlikle kontrol ediyor. Denetimlerde, salon sahiplerinin güncel standartlara uygun hizmet verip vermedikleri dikkatle inceleniyor.

Yetkililer, denetim yapılan güzellik salonlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu ve bu konuyla ilgili tekrar kontrol süreçlerinin yapılacağını belirtti. Zabıta ekipleri, salon sahiplerinin sağlık ve hijyen şartlarına uygun hizmet sunmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ortaca'da sağlıklı bir hizmet ortamı oluşturmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edilerek, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Ortaca’da güzellik salonlarına denetim

Son Haberler
UEFA’dan 2 Türk hakeme görev
UEFA’dan 2 Türk hakeme görev
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'ten 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor
Rojin’den 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor
İtalyan medyasından flaş iddia: Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı ortaya çıktı
İtalyan medyasından flaş iddia: Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı ortaya çıktı
Asansör kadın işçiyi öldürdü
Asansör kadın işçiyi öldürdü
Galatasaray Muslera’nın alternatifini arıyor. Görüşmeler başladı
Galatasaray Muslera’nın alternatifini arıyor. Görüşmeler başladı