Ortahisar Belediyesi'nin yeni üyesi: Sütlaç kedi

CHP'li Ortahisar Belediyesi başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Sütlaç isimli sokak kedisini belediye olarak sahiplendirdiklerini duyurdu. "Buradan bütün Trabzonlu kardeşlerime ve bütün doslarıma sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını, bir sokak hayvanını mutlaka sahiplenmelerini istediğimi ifade etmek istiyorum. Gönül istiyor ki bu yaygınlaşsın, sokaktaki bütün canlarımızı sahiplenelim. Onların da en az bizim kadar yaşam hakkı olduğunu bilelim. Hep birlikte birer sokak hayvanı sahiplenerek bizlerin öncülüğünde başlayan bu iyilik hareketine, patili dost sahiplenme hareketine sahip çıkalım istiyorum." diyen Kaya, vatandaşları da sokak hayvanları sahiplenmeye teşvik etmesiyle hayvanseverlerin beğenisini kazandı.