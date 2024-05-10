Ortahisar Belediyesi'nin yeni üyesi: Sütlaç kedi

Kaynak: Haber Merkezi
Ortahisar Belediyesi'nin yeni üyesi: Sütlaç kedi
Trabzon Ortahisar Belediyesi başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabında belediyenin yeni üyesi Sütlaç'ı paylaştı.

CHP'li Ortahisar Belediyesi başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Sütlaç isimli sokak kedisini belediye olarak sahiplendirdiklerini duyurdu. "Buradan bütün Trabzonlu kardeşlerime ve bütün doslarıma sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını, bir sokak hayvanını mutlaka sahiplenmelerini istediğimi ifade etmek istiyorum. Gönül istiyor ki bu yaygınlaşsın, sokaktaki bütün canlarımızı sahiplenelim. Onların da en az bizim kadar yaşam hakkı olduğunu bilelim. Hep birlikte birer sokak hayvanı sahiplenerek bizlerin öncülüğünde başlayan bu iyilik hareketine, patili dost sahiplenme hareketine sahip çıkalım istiyorum." diyen Kaya, vatandaşları da sokak hayvanları sahiplenmeye teşvik etmesiyle hayvanseverlerin beğenisini kazandı.

Son Haberler
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor. Magazin
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor.
VakıfBank'tan bir transfer daha Spor
VakıfBank'tan bir transfer daha
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı Gündem
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki Sağlık
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını Yerel Haberler
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Fenerbahçe yıkıldı Spor
Fenerbahçe yıkıldı