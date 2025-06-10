Ortalığı karıştıran casusluk skandalı: İsrail yapımı yazılımla gazetecileri dinlediler

İtalya devleti ile İsrail merkezli casus yazılım üreticisi "Paragon Solutions" şirketinin, İtalya'da tanınmış bir gazetecinin şirketin yazılımıyla dinlendiği iddialarının ardından anlaşmalarını sonlandırdığı bildirildi.

Ocak ayı sonunda İsrailli şirket Paragon Solutions'ın geliştirdiği "Graphite" casus yazılımının, İtalya da dahil olmak üzere pek çok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığı iddialarına ilişkin tartışmalar ve bunların yankıları devam ediyor.

İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesinin (COPASIR) bugün açıklanan raporunda, İtalyan hükümetinin İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshedildiği bilgisi verildi.

Raporda, Meta firmasının, aralarında İtalya'dan kişilerin de bulunduğu onlarca kişiyi Paragon Solutions'ın "Graphite" adlı casus yazılımı aracılığıyla hedef alındıkları konusunda uyarmasının ardından ortaya çıkan tepkiler nedeniyle İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI'nin 14 Şubat'ta sözleşmeyi askıya aldığı belirtildi.

Raporda, "Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, ayrıca yasa dışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle Mediterranea Saving Humans isimli STK'nin kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya adlı STK'nin başkanı David Yambio'nun yasal yollarla izlendiği belirtildi.

COPASIR raporunda Meta'dan uyarı alan kişilerden tanınmış İtalyan gazeteci, Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato'nun İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı kullanılarak dinlenilmediğini ifade etti.

Cancellato'nun başında olduğu Fanpage sitesinin haberine göre, Paragon Solutions ise sistemlerinin gazeteci Francesco Cancellato'ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu İtalyan makamlarına sunduğunu savunarak, "Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya'daki sözleşmelerini feshetti." açıklamasını yaptı.

Paragon'un bu beyanatına, İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS ile COPASIR'den karşı açıklama geldi.

DIS, kendi güvenlik sunucularına Paragon'un kendi yazılımını kurma önerisini "kabul edilemez" olarak nitelerken, COPASIR de Paragon'un açıklamasını "şaşkınlıkla" karşıladığını bildirdi.

Cancellato ise yayın yönetmeni olduğu Fanpage'deki haberinde, taraflardan (İtalyan makamları ya da Paragon) birinin kendisinin de karıştırıldığı bu hikayede yalan söylediğini kaydetti.

Muhalefetteki siyasîler, hükümete konuyu parlamentoda açıklığa kavuşturma çağrısı yaptı.

Hükümetten ise son haberlere ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.