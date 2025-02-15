Ortalık çok karışacak... Özcan Deniz'in annesinden flaş hamle!

Şarkıcı Özcan Deniz'in annesiyle ilgili ortaya atılan şiddet iddiası günlerce konuşuldu. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz, kız kardeşi Yurda Güler ve annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

ONUN İÇİN AİLESİNİ SİLDİ!

Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşadı. Aralarının bozuk olduğu biliniyordu. Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım adlı programda gazeteci Mehmet Üstündağ, gündemi hareketlendirecek iddialarda bulunmuştu. Üstündağ konuşmasında,

"Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar. Feyza hanımdan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş ama son zamanlarda Feyza hanıma gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar hanıma karşı. Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı. Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar Özcan Beyin annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş" diye belirtti.

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UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDU

Bu haber sosyal medyada gündem oldu. ardı kesilmeyen başka iddialar da gelmeye başladı. Son flaş gelişme ise Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulunması oldu. Magazin D'den Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu.

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''Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Müvekkilim Kadriye hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu. Özcan beyin kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız.''