Örtü altında üretildi kilosu 1000 TL. Hasadı 15 gün sonra başlayacak

Silifke ilçesindeki erikler, örtü altında yetiştirilerek çiçeklenip meyve veriyor. İlçede 800 dönüm erik bahçesinin 100 dönümü örtü altında bulunuyor. Eriklerden 8 bin ton hasat alınması planlanıyor. Eriklerin kilosu 1000 TL’den satılacak ve hasat 15 gün sonra başlayacak.

Örtü altında özel olarak bakılan eriklerin meyveleri, Ocak ayının başından itibaren Mart ayının ilk haftasına kadar toplanacak. Erik üreticisi Murat Temur, Göksu Vadisi’ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu yerlerinde erik yetiştirildiğini, bu yıl 800 dönüm alandan yaklaşık 8 bin ton erik toplamayı umduklarını belirtti

Temur, Göksu vadisinin mikroklima özelliği sayesinde Silifke’nin Türkiye’de ilk turfanda erik üreten yer olduğunu ifade etti. Temur, Ocak ayında 10 dönümlük erik serasını kapatıp bakım yaptığını, erik ağaçlarına çocuk gibi baktığını anlattı.

Erik üreticisi Murat Temur “Erik ağaçlarımız 20 Ocak - 10 Şubat arasında çiçeklendi. Bir hafta sonra da çiçekler meyveye dönüştü. 15 gün sonra hasada başlayacağız. Ağaçlarımıza serada gece gündüz bakıyoruz. Geceleri soğuk olunca soba yakıyoruz, gündüz sıcak olunca serayı açıyoruz. Erik meyvesi özel bir ilgi gerektiren bir meyvedir” dedi.

Temur, bu yıl ilk hasadın bin TL’nin üzerinde olacağını umduğunu söyledi. Temur, “Geçen yıl ürünlerimiz 500-600 TL arası satılmıştı. Bu yıl bin lira civarında olmasını bekliyoruz. Devletimizden ihracat yapmamız için destek bekliyoruz. Çünkü pahalı bir ürün iç piyasada fazla tüketilmez. İhracat şart” diye konuştu.