Oryantal Tanyeli'den kahreden haber geldi

Bir dönemin aranan isimleri arasında yer alan Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı. 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli’den şimdi ise kötü haber geldi

Oryantal Tanyeli'den kahreden haber geldi

51 yaşındaki oryantal Tanyeli, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı için dönmüştü.

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Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.

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Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.

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Aldığı Haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

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Hürriyet’e konuşan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.

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