Osasuna'dan Atletico Madrid’e büyük darbe

La Liga EA Sports’un 36. haftasında El Sadar’da oynanan mücadelede Osasuna, ilk yarıda organize savunması ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekti. Dakikalar 25’i gösterdiğinde, köşe vuruşu sonrasında savunmadan ileri çıkan David García'nın yönlendirdiği topa Catena düzgün bir kafa vuruşuyla cevap verdi ve takımını öne geçirdi. Atletico Madrid, özellikle ilk devrede organize olmakta zorlandı. Norveçli forvet Sorloth’un müsait bir kafa vuruşunu kaleci Sergio Herrera harika bir refleksle çelerek skoru korudu.

BUDİMİR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarının başında Atletico, oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü eline almak istese de başarılı olamadı. Özellikle Barrios’un sakatlanarak oyundan çıkması ve onun yerine Molina’nın dahil olması, takımın sağ kanattaki ritmini düşürdü. 82. dakikada ise El Sadar’ı ayağa kaldıran gol geldi. Boyomo’nun kaptığı top sonrası Kike Barja’nın ortasına hareketlenen Ante Budimir, ön direkte yaptığı sert kafa vuruşuyla kaleci Oblak’ı mağlup etti ve skoru 2-0’a getirdi. Gol sonrası Hırvat futbolcu alkışlar eşliğinde oyundan alındı.

ATLETİCO’DAN ZAYIF REAKSİYON

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, karşılaşmanın ikinci yarısında Griezmann, Correa, Gallagher gibi tüm hücum silahlarını sahaya sürdü ancak takım hücumda etkili olamadı. Sorloth ve Rodrigo De Paul'ün çabaları da sonuçsuz kaldı. Savunmada da Llorente ve Azpilicueta’nın hamleleri, Osasuna’nın ataklarını durdurmaya yetmedi. Son dakikalarda baskı kurmaya çalışan başkent temsilcisi, aradığı golü bulamadı.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Melero López yönetirken, VAR görevini ise Hernández Hernández üstlendi. Mücadele Movistar LaLiga ekranlarından canlı yayınlandı. El Sadar Stadı’nda oynanan maçı 21 bin 171 kişi tribünden takip etti.

Osasuna, bu galibiyetle puanını artırırken Avrupa kupaları hedefi için umutlandı. Atletico Madrid ise bu yenilgiyle La Liga’daki zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ayrıca Pablo Barrios’un sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta Real Betis maçında forma giyemeyecek olması, Simeone’yi zorlayacak gibi görünüyor.

Maç sonunda Osasuna teknik direktörü Vicente Moreno, takımının disiplini ve fiziksel direncini övdü. Atletico cephesinde ise maçın ardından açıklama yapılmazken, taraftarların sosyal medyada takıma yönelik tepkileri dikkat çekti.