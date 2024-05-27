Osayi Samuel Galatasaray taraftarıyla kavga etti

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

OSAYI SAMUEL İLE TARAFTARIN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medyada Galatasaraylı taraftar ile Fenerbahçeli Osayi-Samuel girdiği diyalog gündem oldu.

Osayi-Samuel’in paylaşıtığı bir fotoğrafa "Hahaha ağla" diyen taraftara Fenerbahçeli yıldızdan cevap gecikmedi.

Osayi Samuel taraftara verdiği cevapta "En büyük hala biziz şanssız dostum" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin bu yazdığına cevap veren Galatasaraylı taraftar ise oyuncuyu RAMS Park’a çağırarak "Yarın Rams Park'a bekliyoruz" dedi.

Taraftarın bu cevabına ise Osayi Samuel "Yine sizi 10 kişi yenmek için mi" diyerek tartışmayı sonlandırdı.