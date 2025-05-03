OSB'de nefes kesen operasyon! Hırsızların planı çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
OSB'de nefes kesen operasyon! Hırsızların planı çöktü

Kocaeli Gebze’de OSB'de hırsızlık için gelen 5 şüpheli, özel güvenlik görevlilerini görünce kaçtı. Şüpheliler uyarılara rağmen geldikleri araç ile kaçmaya çalışınca aracın lastikleri patlatılarak durduruldu. 5 kişi yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki OSB'de meydana geldi. Son günlerde yapılan hırsızlıklar nedeniyle geriye dönük olarak güvenlik kameralarını inceleyen özel güvenlik personeli, bir minibüsün sürekli olarak bölgede dolaştığını fark etti.

Bu sabah saatlerinde de aynı minibüsün OSB'ye giriş yaptığını fark eden özel güvenlik personeli, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde aracın içerisindeki 5 kişinin bir fabrikaya girmeye çalıştığını fark eden güvenlik personelleri, şüphe üzerine aracı durdurmak istedi.

Araç sürücüsü, tüm uyarılara rağmen durmayınca özel güvenlik personelleri silahla ateş etti. Havaya ve tekerleklere açılan ateş sonucu ön lastiği patlayan araç, daha fazla ilerleyemedi. Araçtan indirilen şüpheliler, özel güvenliğe ait araca kilitlenerek polise haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, A.Y., S.A., E.Ö., H.A. ve S.G.'yi gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OSB'de nefes kesen operasyon! Hırsızların planı çöktü

OSB'de nefes kesen operasyon! Hırsızların planı çöktü

Son Haberler
Çin'de helikopter faciası: ölü ve yaralılar var
Çin'de helikopter faciası: ölü ve yaralılar var
Yaşayan miras etkinlikleri festivali Tokat'ta başladı
Yaşayan miras etkinlikleri festivali Tokat'ta başladı
Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap
Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap
Samsun'da heyelan kurbanları unutuldu! 'Soğuk yerde kalıyoruz millet rahatsız oluyor'
'Soğuk yerde kalıyoruz millet rahatsız oluyor'
Şifa mı zehir mi? Her şifalı ot masum olmayabilir
Şifa mı zehir mi? Her şifalı ot masum olmayabilir