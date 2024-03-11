Oscar Ödül Töreni’nde skandal. Sahneye çırılçıplak çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Oscar Ödül Töreni’nde skandal. Sahneye çırılçıplak çıktı
Oscar Ödül Töreni’nde oyuncu John Cena sahneye çırılçıplak çıkarak gündeme bomba gibi düştü.

96. Oscar Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini bulurken dikkat çeken anlar da yaşandı. Dünyanın büyük ilgiyle izlediği töreninde çıplak krizi yaşandı.

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim etmek için oyuncu ve güreşçi Jonn Cena’yı sahne davet etti.

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Ancak Kimmel sözlerine “Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?” sözleriyle başladı.

Ardından Cena, "En İyi Kostüm" ödülünü sunmak için sahneye çırılçıplak çıktı.

Erkek vücudu şaka değil!" diyerek sahneye çıplak çıkan Cena herkesi şoke etti.

Cinsel organını zarf ile kapatan Cena, ödülün sahibi açıklamak için ise perde tarzı bir örtü ile örtüldü.

Görüntüler dünya basınında gündem oldu.

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