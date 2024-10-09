Oscar ödüllü oyuncu özür diledi

Anne Hathaway, geçmişte yaşadığı bir olay nedeniyle özür diledi. Oscar ödüllü oyuncu, Norveçli eğlence muhabiri Kjersti Flaa'ya, yıllar önce gerçekleşen bir röportaj sırasında sergilediği davranışları telafi etmek adına kişisel bir e-posta gönderdi. Bu jest, Flaa'nın bir YouTube videosunda bahsettiği gibi, Hathaway'in 2012'de vizyona giren Les Misérables filmi için yapılan bir röportaj sırasında "küçümseyici" davrandığına dair hissettiği rahatsızlığın ardından geldi. Hathaway'in samimi özrü, hem Flaa hem de takipçileri için sürpriz bir gelişme oldu.

HATHAWAY'İN ÖZRÜ VE FLAA'NIN TEPKİSİ

Kjersti Flaa, geçtiğimiz hafta sonu YouTube kanalında paylaştığı videoda, Hathaway'in özür dilediği kişisel bir e-posta aldığını duyurdu. Flaa, Hathaway'in bu jestinin kendisini derinden etkilediğini ve minnettar olduğunu belirtti. "Bu konu hakkında konuşmak bile gözlerimi dolduruyor çünkü gerçekten minnettarım. Çok kişisel bir nottu," diyen Flaa, detayları paylaşmamayı tercih ettiğini ekledi. Ancak, Hathaway'in özrünün kendisi için büyük anlam taşıdığını ve bu duyguyu takipçileriyle paylaşmak istediğini vurguladı.

Flaa, e-postaya cevaben Hathaway'e teşekkür ettiğini ve eğer bir gün bu konu üzerine konuşmak isterse hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi. Hathaway'in bu davranışı, muhabire göre, hatalarını kabul etmenin ve özür dilemenin ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu gösteren bir örnekti. Ayrıca, Hathaway'in Mayıs ayında yeni bir film için Flaa'yı röportaj yapmaya davet ettiği belirtildi. Flaa, bu gelişmeden dolayı heyecanlı olduğunu ve Hathaway'e duyduğu saygıyı dile getirdi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Hathaway'in özrüne neden olan olay, Flaa'nın 2012 yılında gerçekleştirdiği bir röportajdan kaynaklanıyor. Flaa, Hathaway de dahil olmak üzere Les Misérables filminin oyuncularıyla yaptığı bir dizi röportajda, biraz farklı bir format denemek istemişti. Oyunculara soruları şarkı söyleyerek yönelten Flaa, onların da cevaplarını şarkı şeklinde vermesini rica etmişti. Hugh Jackman, Amanda Seyfried ve Russell Crowe gibi isimler bu fikre sıcak bakarken, Hathaway bu yaratıcı yaklaşımı pek hoş karşılamadı.

Flaa, Hathaway'in bu fikre çok olumsuz yaklaştığını ve röportaj boyunca kendisine mesafeli davrandığını söyledi. Hathaway, soruları şarkıyla cevaplamayı reddetti ve geri kalan sorulara kısa, tek kelimelik yanıtlar verdi. Flaa, belki de oyunculardan böyle bir şey istemenin biraz fazla olabileceğini kabul etti, ancak Hathaway'in röportaj boyunca daha nazik olabileceğini de ekledi. Flaa, o sırada sadece röportajı biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalıştığını, ancak Hathaway'in bundan rahatsız olduğunu belirtti.

FLAA VE DİĞER ÜNLÜLERLE YAŞANAN SORUNLAR

Kjersti Flaa, Hathaway ile yaşadığı bu olayın yanı sıra, başka ünlülerle de sorunlu röportajlar gerçekleştirdiği bilinen bir muhabir. Son dönemde Blake Lively ile yaşadığı bir röportaj da bu durumlardan biri. Flaa, Ağustos ayında Lively ile 2016 yılında yaptığı bir röportajı yeniden paylaşmış ve bu röportaj sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Röportaj sırasında Flaa'nın Lively'ye hamileliğiyle ilgili bir tebrikte bulunmasının ardından Lively'nin soğuk tavırları dikkat çekmişti.

Blake Lively'nin bu röportajda Flaa'ya gösterdiği mesafe, izleyiciler tarafından olumsuz bir şekilde yorumlandı ve röportaj viral oldu. Lively'nin soğuk tavırlarına rağmen, Flaa bu röportajları paylaşarak, ünlülerin röportajlarda gösterdikleri tutumları ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları izleyicilerine aktarmaya devam ediyor.

ÖZÜR DİLEMENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Anne Hathaway'in Kjersti Flaa'ya gönderdiği özür e-postası, hatalarını kabul eden bir ünlü örneği olarak büyük bir yankı uyandırdı. Flaa'nın da belirttiği gibi, özür dilemek güçlü ve anlamlı bir eylem. Hathaway'in bu jesti, muhabir tarafından büyük bir takdirle karşılandı ve ikili arasındaki gerginliği sona erdirdi. Bu olay, ünlülerin medya ile ilişkilerinde yaşanan zorlukları ve bu zorlukların samimi jestlerle nasıl aşılabileceğini gösteren bir örnek olarak hafızalarda yerini aldı.