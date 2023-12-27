Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu

Kaynak: İHA
Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu
Güney Kore yapımı Oscar ödüllü "Parazit" filminin oyuncusu Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polis, intihar olduğunu düşünerek inceleme başlattı.

2019 Güney Kore yapımı olan ve Oscar ödülü kazanan Parazit” filminin 48 yaşındaki oyuncusu Lee Sun-kyun'un aracında ölü bulundu.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, menajerinin Lee’nin arkasında intihar mektubuna benzer bir not bırakarak evden ayrıldığını ihbar etmesinin ardından harekete geçen polis, yerel saatle 10.30 sıralarında Seul'ün merkezindeki Waryong Park yakınlarındaki bir arabanın içinde 40’lı yaşlarında erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede şahsın Lee olduğu saptanırken, araçta tüter halde briket kömür parçaları bulundu. Lee’nin cansız bedeni Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne götürülürken, polis intihar şüphesinden dolayı inceleme başlattı.

HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYORDU

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Seul'ün Gangnam semtindeki lüks bir barda çalışan bir kadının evinde yasadışı uyuşturucu maddeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Lee, birçok kez polis tarafından sorgulanmıştı. Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü ifade veren Lee’nin sorgusunun 19 saat sürdüğü öğrenildi.

Daha önce polis ve Ulusal Adli Tıp Servisi tarafından yapılan uyuşturucu testleri negatif sonuç veren Lee, 28 Ekim'deki ilk sorgusunda "büyük hayal kırıklığına neden olduğu" için özür dileyerek, "Şu anda büyük acı çeken ailem için üzgünüm" demişti. Kandırıldığını ve kullandığı şeyin uyuşturucu olduğunu bilmediğini öne süren Lee, masum olduğunu söylemişti. Uyuşturucu kullanma iddialarından dolayı ünlü oyuncunun birçok projesi iptal edilmişti.

Güney Kore’nin en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Ulusal Sanat Üniversitesi’nden mezun olan Lee Sun-kyun, 2020 yılında Oscar ödülü kazanan “Parazit” filmi ile geniş kitlelere adını duyurmuştu.

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