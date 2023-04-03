3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oscar ödüllü ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, daha önce cinsiyet değiştiren oğlu Ruby'nin translar gününü beraber çektikleri fotoğrafları paylaşarak kutladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:59
Takip Et

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
+
Aa
-

"Everything Everywhere All" da beğenilen performansıyla ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alan Jamie Lee Curtis, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BİR ANNENİN SEVGİSİ YARGILAMA BİLMEZ"

Yıldız oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra cinsiyet değiştirerek kadın olan Ruby ile fotoğrafını paylaştı. 64 yaşındaki oyuncu, fotoğrafı şu açıklama ile paylaştı: "Aşk aşktır. Bir annenin sevgisi yargılama bilmez. "Bir anne olarak, kendi zihinleri, bedenleri ve fikirleriyle gerçek benlikleri olarak evrende ilerlerken çocuklarımla tam bir dayanışma içindeyim."

2021'DE AÇIKLADILAR

Haziran 2021 yılında oyuncu ve 75 yaşındaki yönetmen kocası ile yaptıkları açıklamada, oğulları Ruby'nin kadın oluşunu büyük onur ve gururla izlediklerini söyleyerek oğullarının trans olduğunu açıkladı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
1
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
2
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
3
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
6
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
7
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.