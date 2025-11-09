Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.
TAKIMI MEŞALELERLE KARŞILADILAR
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden karayoluyla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Başiskele ilçesinde konaklayacakları otel önünde bir grup taraf karşıladı.
Takım otobüsünün gelişi sırasında havai fişek patlatıp, meşale yakan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
OSIMHEN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Takımın otele girişinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax zaferinin mimarı yıldız oyuncu Victor Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamlayarak üçlü çektirdi.