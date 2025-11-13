Nijerya ile Gabon arasında oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final maçı Galatasaray’dan takım arkadaşları Osimhen ile Lemina’yı karşı karşıya getirdi.

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ndidi’nin kaptanlığını yaptığı Nijerya’da Victor Osimhen 90 dakika sahada kalırken Gabon’da da Lemina Dünya Kupası için terinin son damlasına kadar mücadele etti. İki oyuncunun gol düellosuna sahne olan nefes kesen maçta Nijerya mutlu sona ulaştı.

APPINDANGOYE’NİN POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken 55’inci dakikada Sivasspor’un tecrübeli stoperi Aaron Appindangoye ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla Gabon penaltı bekledi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörde uzun süre inceleyen karşılaşmanın hakemi penaltı olmadığına hükmetti.

LEMINA GABON’UN UMUTLARINI YEŞERRTİ

Ardından Nijerya, Akor Adams’ın 78. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerek tur için büyük avantaj elde etti. Ancak Galatasaray’ın yıldız ismi Mario Lemina, 89. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta savunmaya çarpıp yön değiştiren topun ağlarla buluşmasıyla skora eşitliği getirdi.

OSIMHEN KAÇIRDI, MAÇ UZATMALARA KALDI

Uzatmaların son dakikasında 90+12’de Nijerya Osimhen ile maçı bitirme fırsatını yakaladı. Gabon’un savunmada bıraktığı büyük boşluktan yararlanan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldığı net pozisyonu değerlendiremedi ve nefes kesen mücadele uzatmalara gitti.

NDIDI ATEŞİ YAKTI, OSIMHEN KENDİNİ AFFETTİRDİ

Ndidi'nin asistinde Ejuke 97’de Nijerya’yı bir kez daha öne geçirirken 102’inci dakikada Victor Osimhen son dakikada kaçırdığı pozisyonu telafi ederek farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Osimhen ikinci uzatma dakikalarında da sahneye çıkarak mücadelede 115. dakikada son sözünü söyledi ve Nijerya 4-1'lik galibiyetle adını play-off finaline yazdırdı.

Nijerya, Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin galibiyle Dünya Kupası için final oynayacak.