Osimhen reddetmişti: Arap kulübünde forvet için yeni hedef

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Osimhen reddetmişti: Arap kulübünde forvet için yeni hedef

Osimhen transferini bitiremeyen Al Hilal, rotayı Portekiz'e çevirdi.

Sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen'i transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Nijeryalı golcüyü ikna edemedi. 26 yaşındaki yıldız forvet, Arap kulübünün yıllık 40 milyonu geçen sözleşme teklifini reddetti.

Yeni golcü arayışlarına başlayan Al Hilal, hedefi Portekiz'e çevirdi. Sporting Lizbon'la bu sezon 54 gol atan İsveçli golcü Victor Gyökeres, Al Hilal'in yeni hedefi oldu.

Foot Mercato'ya göre yıldız oyuncu, Avrupa'da Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da transfer listesinde yer alıyor.

27 yaşındaki golcünün kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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