Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu netlik kazanıyor.

Galatasaray'da sağlık heyeti Barış Alper ve Osimhen'i Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İki oyuncunun maçta süre alıp alamayacağı son antrenmanda netlik kazanacak.

Risk tespit edilmezse iki ismin de en azından maç kadrosuna alınması planlanıyor.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.