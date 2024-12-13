Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor derbisinde oynayacak mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u evinde ağırlayacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın durumuna dair gelişmeler merak ediliyor. Geçen hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan 2 futbolcunun son durumu netlik son antrenmanlar ile netleşecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu netlik kazanıyor.

Galatasaray'da sağlık heyeti Barış Alper ve Osimhen'i Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İki oyuncunun maçta süre alıp alamayacağı son antrenmanda netlik kazanacak.

Risk tespit edilmezse iki ismin de en azından maç kadrosuna alınması planlanıyor.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Son Haberler
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı bombayı patlattı: Çalışacağı teknik direktörü ve transfer stratejisini açıkladı
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı bombayı patlattı: Çalışacağı teknik direktörü ve transfer stratejisini açıkladı