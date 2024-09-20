Osimhen’in Galatasaray’a nasıl gittiği ortaya çıktı. Açıklama Napoli’den geldi

Galatasaray’ın Nijeryalı forvet Osimhen’i Napoli’den nasıl transfer ettiği ortaya çıktı. Tüm Avrupa’da ortalığı ayağa kaldıran transferle ilgili açıklama yapan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna tüm yaşananları anlattı.

Manna, Osimhen'in Galatasaray'a gidişinin bir fırsat transferi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler. Başlangıçta kiralık olarak transfere Osimhen de biz de pek sıcak bakmıyorduk. Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı.”

Avrupa’da oynayan en elit santraforlardan biri olarak gösterilen Osimhen, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere rağmen anlaşma sağlanamayınca takımda kalmıştı. Golcü oyuncu bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.