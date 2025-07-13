Osimhen'in kaderi böyle çizilmiş: Tesadüf imza

BEDİRHAN ALTUNDAĞ

Galatasaray'ın golcü yıldızı Victor Osimhen, transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun eski kulübü Charleroi'nin CEO'su Mehdi Bayat, Osimhen'in Belçika ekibine geliş sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bayat, Nijeryalı golcünün kulüp tarihindeki en büyük transfer başarılarından biri olduğunu vurgularken, "Biraz tesadüf eseri imzaladı" ifadelerini kullandı.

"CLUP BRUGGE VE ZULTE WAREGEM REDDETTİ"

RTL'e konuşan Mehdi Bayat, Charleroi'den ayrılan en pahalı oyuncu olan Osimhen'in Lille'e transferinden kazanılan 22 milyon euro'nun yanı sıra, oyuncunun kariyerindeki gelişiminden de gurur duyduğunu belirtti.

Bayat, Osimhen'in Charleroi'ye gelmeden önceki süreci şu sözlerle anlattı: "Bugün geldiği kariyer seviyesini ve Charleroi'ye geldiği dönemi görünce bu sadece sihirli bir durum. Hatta onunla hâlâ mükemmel ilişkilerim var."

Bayat, Osimhen'in Charleroi'ye transferinin ardındaki ilginç detayı da paylaştı: "Kendisi Club Brugge tarafından tıbbi nedenlerle reddedilmişti. Ardından Zulte Waregem de muhtemelen iki doktorun birbiriyle konuşması sebebiyle onu geri çevirdi. Menajeriyle birlikte Almanya'ya geri dönüyordu, ben de bu yolu biraz kestirerek onu bize imzalattım. Bu biraz tesadüf eseri oldu, planlı değildi."

"SEZONU BİZİMLE BİTİRMEYE KARAR VERDİ"

Osimhen ile arasındaki özel bağı vurgulayan Bayat, "Birlikte bir sohbet ettik ve her şey oldukça sihirli bir şekilde gelişti. Bu, bir oyuncuyla bir his, bir şeyler yaşandığı anlardan biri" dedi.

Osimhen'in Charleroi'deki gelişimine de değinen Bayat, yıldız futbolcunun gösterdiği profesyonelliğe dikkat çekti: "Ocak ayında onu satabilirdik ama bizimle kalmaya karar verdi. Ona daha da fazla fırsat bulacağına söz vermiştim. Bu söz gerçekleşti, büyük bir kulübe gidebilecek olmasına rağmen."

"GALATASARAY PERFORMANSI OLAĞANÜSTÜ"

Mehdi Bayat, Osimhen'in kariyerindeki yükselişin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Etrafındaki insanların tavsiyelerine rağmen sezonu bizimle bitirmeye karar verdi. Sonrasını biliyoruz: Lille, Napoli ve hatta şimdi Galatasaray'da yaptıkları olağanüstü. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin onun peşinde olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Osimhen'in Galatasaray'daki performansı ve Charleroi cephesinden gelen bu şaşırtıcı itiraflar, transfer dünyasında bazen şans faktörünün ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MEHDİ BAYAT KİMDİR?

Charleroi'nin CEO'su Mehdi Bayat, İran ve Fransız çifte vatandaşıdır. Kulübün başında önemli işlere imza atan Bayat, Victor Osimhen transferiyle dikkat çekti. Aileden gelen futbol sevdasıyla bilinen Bayat'ın amcası Abbas Bayat eski kulüp sahibi, kardeşi Mogi Bayat ise tanınmış bir menajer. Bayat ailesinin Belçika futbolunda önemli bir etkisi bulunuyor.